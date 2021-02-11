Школьница из Татарстана предстанет перед судом за кражу денег с банковской карты

В отношении 15-летней учащейся лицея из Зеленодольска утверждено обвинительное заключение по уголовному делу по статье о краже с банковского счета с причинением значительного ущерба гражданину.



Следствие считает, что девушка в декабре 2020 года присвоила чужую банковскую карту — она нашла ее на детской площадке жилого комплекса «Салават купере». Она купила косметику и сладости на 10 тысяч рублей.

Девушка признала свою вину, в отношении нее избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Уголовное дело направили в Кировский районный суд Казани для рассмотрения по существу.

Фото: realnoevremya.ru

В 2019 году сообщалось о том, как школьник в Москве крал деньги у своих родителей и переводил их мошеннику. Правда, кража оказалась масштабнее — всего у родителей он украл более 2,5 млн рублей.

Маргарита Головатенко