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МВД по Татарстану напомнило правила о том, как не попасться на уловки мошенников

09:59, 12.02.2021
МВД по Татарстану напомнило правила о том, как не попасться на уловки мошенников
Фото: realnoevremya.ru

МВД по Татарстану напомнило правила о том, как не попасться на уловки мошенников. Как сообщили в ведомстве, часто злоумышленники хорошо разбираются в людях и могут подобрать подходящие слова для каждой конкретной ситуации. «Чаще всего они используют базы данных граждан, которые попали к ним преступным путем. Как правило, жертвами мошенников становятся доверчивые люди, которые не проявляют бдительность», — подчеркнули в МВД.

Среди правил:

  1. не разглашать конфиденциальную информацию, в том числе данные банковских карт;
  2. быть избирательным при покупке в интернет-магазинах;
  3. не доверять незнакомцам, которые представляются работниками социальных служб, учреждений коммунального хозяйства и др.;
  4. не передавать незнакомцам деньги для «снятия порчи», «обмена крупных купюр» и так далее;
  5. проявлять осторожность, продавая товар на интернет-площадках бесплатных объявлений;
  6. не верить «брокерам», обещающим высокий доход;
  7. перепроверять информацию, если вам сообщили, что ваш родственник попал в беду.

Напомним, почти 30 жителей Татарстана ежедневно становятся жертвами краж средств с банковских счетов и дистанционных мошенничеств с использованием телефонной связи и интернета. Ущерб от подобных преступлений в среднем составляет около 20 млн рублей в неделю, то есть 1 млрд 40 млн рублей в год.

Общество Татарстан
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