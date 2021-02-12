МВД по Татарстану напомнило правила о том, как не попасться на уловки мошенников

МВД по Татарстану напомнило правила о том, как не попасться на уловки мошенников. Как сообщили в ведомстве, часто злоумышленники хорошо разбираются в людях и могут подобрать подходящие слова для каждой конкретной ситуации. «Чаще всего они используют базы данных граждан, которые попали к ним преступным путем. Как правило, жертвами мошенников становятся доверчивые люди, которые не проявляют бдительность», — подчеркнули в МВД.

Среди правил:

не разглашать конфиденциальную информацию, в том числе данные банковских карт; быть избирательным при покупке в интернет-магазинах; не доверять незнакомцам, которые представляются работниками социальных служб, учреждений коммунального хозяйства и др.; не передавать незнакомцам деньги для «снятия порчи», «обмена крупных купюр» и так далее; проявлять осторожность, продавая товар на интернет-площадках бесплатных объявлений; не верить «брокерам», обещающим высокий доход; перепроверять информацию, если вам сообщили, что ваш родственник попал в беду.

Напомним, почти 30 жителей Татарстана ежедневно становятся жертвами краж средств с банковских счетов и дистанционных мошенничеств с использованием телефонной связи и интернета. Ущерб от подобных преступлений в среднем составляет около 20 млн рублей в неделю, то есть 1 млрд 40 млн рублей в год.