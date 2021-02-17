В Татарстане пройдет аукцион на право заключения договоров аренды госимущества для МСП

Фото: Илья Репин

Министерство земельных и имущественных отношений РТ объявило аукционные торги на право заключения договоров аренды имущества, которое находится в собственности РТ, свободное от прав третьих лиц. Эта аренда предназначена на праве владения и (или) пользования на долгосрочной основе и льготных условиях для малого и среднего предпринимательства, сообщили в ведомстве.

Срок действия такой аренды — 6 лет. Арендная плата за первый и второй год составляет 0%, за третий — 25%, за четвертый — 50%, за пятый — 75%, за шестой и последующие годы аренды — 100%.

Целевое назначение:

для производства, переработки или сбыта сельскохозяйственной продукции;

для производства продовольственных и промышленных товаров, товаров народного потребления, лекарственных средств и изделий медицинского назначения;

для оказания коммунальных и бытовых услуг населению;

для развития культуры;

для развития народных художественных промыслов;

для строительства и реконструкции объектов социального назначения;

для осуществления деятельности в области здравоохранения;

для развития физкультуры и спорта;

для осуществления деятельности в области образования;

для развития внутреннего туризма;

для занятия социально значимыми видами деятельности.

К участию на торгах допускаются только субъекты малого и среднего предпринимательства, внесенные в Единый реестр субъектов МСП.

Аукцион проводится на электронной площадке АО «Агентство по государственному заказу Республики Татарстан» — sale.zakazrf.ru. Прием заявок на аукцион осуществляется до 20 февраля, 17.00. Дата проведения аукциона — 3 марта, в 9.00.

Напомним, в начале февраля 2021 года в арбитраже завершилось судебное разбирательство между Министерством земельных и имущественных отношений Татарстана и индивидуальным предпринимателем Геннадием Алякиным из поселка Карабаш, старт которому был дан еще в мае 2016 года. Дело в том, что через принадлежащую Алякину землю должна пролечь автомагистраль, в будущем обещающая стать частью международного транспортного коридора «Европа — Западный Китай». Участок оценили в 1,5 млн рублей, но собственника это не устроило. В итоге суд определи компенсацию в размере 2,3 млн рублей.

Диана Вагапова