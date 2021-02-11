Татарстанский предприниматель получил 2,3 миллиона за 55 га земли

Фото: realnoevremya

Как стало известно «Реальному времени», в начале февраля 2021 года в арбитраже завершилось судебное разбирательство между Министерством земельных и имущественных отношений Татарстана и индивидуальным предпринимателем Геннадием Алякиным из поселка Карабаш, старт которому был дан еще в мае 2016 года.

Фото: bavly-tat.ru

Дело в том, что через принадлежащую Алякину землю должна пролечь автомагистраль, в будущем обещающая стать частью международного транспортного коридора «Европа — Западный Китай». 54,9 гектара в Салиховском и Шалтинском сельских поселениях Бавлинского района Татарстана Попросили уступить земли за 1,5 млн рублей. В таком размере определило ее рыночную цену на 11 августа 2015 года действовавшее по договору с Минземом ЗАО «АК Восток». Но собственник проект соглашения о выкупе земельных участков не подписал. Во время судебного разбирательства, предприниматель объяснял, что не согласился с полученным предложением, потому что у него были сведения, что эти участки на рынке стоят свыше 66 млн рублей.

13 марта 2017 года Арбитражный суд РТ требования Минземимущества удовлетворил. Алякину определили компенсацию в 1,7 млн рублей. Более того, на предпринимателя же возложили и расходы на проведение повторной экспертизы (85 тыс. рублей).



Алякин подал апелляционную жалобу, ссылаясь на то, что выводы суда не соответствуют фактическим обстоятельствам. Алякин, была назначена повторная судебная экспертиза. Ее поручили самарскому ООО «Юридическое бюро «Судебно-экспертная лаборатория», конкретно эксперту Валентине Шаховой. Она определила рыночную стоимость земельных участков с учетом размера убытков, причиненных их изъятием, в 51,8 млн рублей.

Арбитажный суд Поволжского округа отменил как постановление суда апелляционной инстанции, так и решение суда первой инстанции, и направил дело на новое рассмотрение. В октябре прошлого года было принято новое решение, согласно которому ИП Алякину в связи с изъятием земельных участков надлежит выплатить 2,3 млн рублей. 9 февраля окружной суд оставил решение апелляции без изменения.

Подробнее об этой истории в материале «Реального времени».

Ольга Плешкова