Утром Казань встала в 7-балльных пробках

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В Казани утром в среду (по состоянию на 8.05) заторы достигли 7 баллов. Об этом свидетельствуют данные «Яндекс.Карт».

Серьезная пробка из-за нескольких ДТП образовалась на Горьковском шоссе. По причине аварии также «встала» улица Космонавтов. Движение затруднено проспекте Ямашева, на улицах Копылова, Маршала Чуйкова, Фатыха Амирхана, Николая Ершова, Рихарда Зорге, Технической.

Также пробки образовались на улицах Мира, Камчатской, Малой Заречной, Вересаева.