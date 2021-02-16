Опрос: 52% водителей из Татарстана считают себя несправедливо оштрафованными

Фото: Максим Платонов

52% водителей из Татарстана считают, что их несправедливо оштрафовали, 25% отметили, что не сталкивались с таким, и более того — их даже «отпускали за мелкие нарушения». Об этом говорится в результатах опроса портала «Дром».

Только каждый десятый татарстанец (8,7%) считает, что его штрафовали объективно. 3% автомобилистов заявили, что им еще ни разу не выписывали штраф. По 5,8% водителей, которые считают себя несправедливо оштрафованными, отстояли свою правоту в суде или убедили автоинспекторов в несправедливости предписания.

Напомним, пешеходы Казани считают, что в городе мало нарушают ПДД — столица РТ заняла 27-е место из 28 в рейтинге городов России по нарушениям правил дорожного движения.

Недавно также аналитическое агентство «ПромРейтинг» составило собирательные портреты двух групп водителей, представляющих наибольшую опасность на дорогах Татарстана.