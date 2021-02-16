В Набережных Челнах доля предприятий ТОСЭР в экономике города составляет 8,1%

В Набережных Челнах доля предприятий ТОСЭР в экономике города сейчас составляет 8,1%. Пять лет назад этот показатель был равен 1,7%, сообщил мэр Челнов Наиль Магдеев.

Объем валового территориального продукта вырос в 1,3 раза за последние пять лет. Индекс промпроизводства по городу равен 101%. Рост обеспечен за счет предприятий обрабатывающих отраслей.



В декабре в Татарстане одобрили 10 проектов резидентов ТОСЭР. Различные предприятия откроют в Набережных Челнах, Зеленодольске, Нижнекамске и Чистополе.

Ранее Набережные Челны вошли в число лидеров по охвату мер поддержки для бизнеса среди моногородов России по итогам 2020 года. Автоград был включен в программу ВЭБ.РФ по развитию городской экономики по 14 направлениям, в частности по туризму, ЖКХ и образованию.



Татьяна Леухина