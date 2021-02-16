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В Набережных Челнах доля предприятий ТОСЭР в экономике города составляет 8,1%

12:24, 16.02.2021 1
В Набережных Челнах доля предприятий ТОСЭР в экономике города составляет 8,1%
Фото: wikimedia.org

В Набережных Челнах доля предприятий ТОСЭР в экономике города сейчас составляет 8,1%. Пять лет назад этот показатель был равен 1,7%, сообщил мэр Челнов Наиль Магдеев.

Объем валового территориального продукта вырос в 1,3 раза за последние пять лет. Индекс промпроизводства по городу равен 101%. Рост обеспечен за счет предприятий обрабатывающих отраслей.

В декабре в Татарстане одобрили 10 проектов резидентов ТОСЭР. Различные предприятия откроют в Набережных Челнах, Зеленодольске, Нижнекамске и Чистополе.

Ранее Набережные Челны вошли в число лидеров по охвату мер поддержки для бизнеса среди моногородов России по итогам 2020 года. Автоград был включен в программу ВЭБ.РФ по развитию городской экономики по 14 направлениям, в частности по туризму, ЖКХ и образованию.

Татьяна Леухина
ОбществоВластьЭкономика Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 17 фев
    А когда будет занимать хотя бы 25%. Этот Камаз пора продать китайцам. Пусть запустят свои линии, чем этот цирк.
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