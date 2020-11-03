В Набережных Челнах будут развивать городскую экономику по программе ВЭБ.РФ

Набережные Челны вошли в программу ВЭБ.РФ по развитию городской экономики по 14 направлениям, в частности по туризму, ЖКХ и образованию. Об этом сообщает Управление информационной политики и по связям с общественностью.

Мэр города Наиль Магдеев заявил, что надеется на улучшение сфер городской экономики: «Мы заинтересованы в строительстве новых и укреплении материально-технической базы школ. Также важно обратить внимание и на сферу здравоохранения».

По его словам, модернизация и строительство новых учреждений — это приоритетное направление для Набережных Челнов.

Всего в программу ВЭБ.РФ попали 18 моногородов.

Напомним, что по данным ВЭБ.РФ на 2018 год, моногорода России за 2 года действия программы «Комплексное развитие моногородов» смогли привлечь 761,9 млрд рублей инвестиций.

