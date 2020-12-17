В Татарстане одобрены еще 10 инвестпроектов для ТОСЭР

В Татарстане одобрены 10 проектов резидентов ТОСЭР. Различные предприятия откроют в Набережных Челнах, Зеленодольске, Нижнекамске и Чистополе.

В Чистополе планируется запустить производство системы обогрева вертолетов «Ансат», вертолетов серии МИ-8, комплектующих изделий для авиации. ООО «Авис» планирует потратить на это 28,9 млн рублей.

Там же ООО «Чистопольская рыбная компания» за 4,1 млн рублей запустит производство копченой рыбы. ООО «Чистополь Зернопродукт» потратит 5,2 млн рублей на переработку гречихи и гороха.

А вот ООО «Чистополь-селект» инвестирует 368 млн рублей в строительство нового элеватора в городе.

Фото: tatarstan.ru

Элеватор предполагается построить и в Зеленодольске, на этот проект ООО «Свияжск-зернопродукт» собирается потратить 1,7 млрд рублей, передает пресс-служба Минэкономики РТ.

Там же ООО «Дарпикс» собирается запустить производство одноразовой одежды для медицинских учреждений. Объем инвестиций оценивается в 276,4 млн рублей.

ООО «НКТ» запускает в Нижнекамске производство комплектующих и запчастей к тракторам ЛТИ-162.5, рассчитывая вложить в бизнес 83,4 млн рублей.

Кроме того, ООО «ЗБУ «Автократ» намерено расширять производство бурильных агрегатов для ремонта скважин БАРС и комплектующих к ним. Расширяют свои проекты также в ООО «Камский настил». А вот ООО «НПК «Химресурс», наоборот, подрезало «косты».

Ранее власти РТ анонсировали еще 10 проектов в ТОСЭР на 3,5 млрд рублей.