Набережные Челны лидируют по охвату мер поддержки для бизнеса среди моногородов

Набережные Челны вошли в число лидеров по охвату мер поддержки для бизнеса среди моногородов России по итогам 2020 года. Об этом сообщает Управление информационной политики и по связям с общественностью города.

Помимо Челнов в этот список вошли Череповец (Вологодская область), Железногорск (Курская область) и Ростов (Ярославская область).

Отмечается, что с 2016 года по 1 октября 2020 года субъектам малого и среднего предпринимательства в моногородах РФ оказана гарантийная поддержка на общую сумму 29,4 млрд рублей. Это позволило бизнесу привлечь финансирование в размере 58,5 млрд рублей.

Фото: nabchelny.ru

В ноябре стало известно, что Набережные Челны вошли в программу ВЭБ.РФ по развитию городской экономики по 14 направлениям, в частности по туризму, ЖКХ и образованию.

Напомним, что Челны вошли в десятку лучших моногородов России. В этот список попал и Нижнекамск. Рейтинг рассчитывается по 17 показателям, в том числе по показателям развития МСП и оценке экономической ситуации в моногороде



Татьяна Демина