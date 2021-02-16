В Кабмине Татарстана утвердили план мероприятий по борьбе с йододефицитом

Кабмин Татарстана утвердил план мероприятий по профилактике йододефицитных состояний у жителей республики. Такое постановление подписал премьер-министр РТ Алексей Песошин.

План рассчитан на 2021—2024 годы. Контролировать его выполнение будет республиканский Роспотребнадзор, он же будет давать отчет о результатах. Планируется, что ведомство будет проводить обучающие программы по вопросам здорового питания.

Минсельхозпрод Татарстана же должен увеличить ассортимент и объемы производства обогащенной йодом продукции. Так, при питании детей и подростков в образовательных учреждениях будут использовать только йодированную соль. Обязательным условием теперь станет использование в рационе продуктов, обогащенных микронутриентами.

Специалистам Роспотребнадзора и Центра гигиены и эпидемиологии РТ поручили заняться пропагандой здорового питания.

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Ранее сообщалось, что в Татарстане из 208 предприятий по производству молока и хлебобулочных изделий только девять производят йодосодержащую продукцию. При этом наблюдается ежегодный рост заболеваний, вызванных йододефицитом.

Еще в 2019 году в Минздраве заявляли, что россияне потребляют втрое меньше суточной нормы йода и это является причиной 65% случаев заболеваний щитовидной железы у взрослого населения страны. У детей этот показатель равняется 95%. По статистике, распространенность эндемического зоба у школьников достигает 20% при норме в 5%.

Маргарита Головатенко