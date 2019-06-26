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Ежедневно россияне получают в 3—4 раза меньше йода

10:15, 26.06.2019 1
Ежедневно россияне получают в 3—4 раза меньше йода
Фото: pixabay.com

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова подняла проблему недостаточного потребления населением йода.

— Вся Россия йододефицитна, и мы получаем в день в три-четыре раза меньше йода, чем необходимо для нормального функционирования человека, — пояснила Скворцова в интервью порталу «Будущее России. Национальные проекты».

По статистике, распространенность эндемического зоба у школьников достигает 20% при норме в 5%.

В этом же интервью министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова рассказала, что почти 95% объема современной медицинской помощи входит в ОМС, то есть бесплатно предоставляется россиянам, которые застрахованы в системе обязательного медицинского страхования.

ОбществоМедицина
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 10:29
    когда я я в школе училась был копеечный препарат с йодом. мы его всем классом пили регулярно. сейчас только дорогой йодомарин и никаких аналогов
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