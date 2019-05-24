В Минздраве заявили, что россияне потребляют втрое меньше суточной нормы йода

Жители России потребляют в среднем в три раза меньше суточной нормы йода. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения РФ Олег Салагай.

По его словам, недостаточное поступление йода с пищей является причиной 65% случаев заболеваний щитовидной железы у взрослого населения страны. У детей этот показатель равняется 95%.

«Потребление йода в России составляет в среднем не более 80 микрограммов в сутки, что в три-четыре раза меньше суточной нормы — 150—250 микрограммов», — цитирует «РИА Новости» замминистра.

Салагай отметил, что особенно остро йододефицит стоит в Республике Тыва, Алтае, Иркутской области, а также в ряде территорий Северного Кавказа. Также он подчеркнул, что недостаточное поступление йода с пищей ведет к серьезным болезням, в том числе усугубляет течение сердечно-сосудистых заболеваний.

Напомним, ранее Роспотребнадзор обязал детские сады и школы использовать только йодированную соль.