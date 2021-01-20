В Татарстане из 208 предприятий только 9 производят йодосодержащую продукцию

В Татарстане из 208 предприятий по производству молока и хлебобулочных изделий только 9 производят йодосодержащую продукцию. При этом наблюдается ежегодный рост заболеваний, вызванных йододефицитом.

«Дефицит йода в организме способствует ожирению, и только за последние три года прирост заболеваемости ожирением населения республики составил более 30%. Однако выпуск обогащенной йодом пищевой продукции в республике крайне недостаточный и ежегодно снижается», — отметила глава Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина на итоговой коллегии ведомства.

Ранее в КФУ разработали удобрения для повышения содержания йода в продуктах.