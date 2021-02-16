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В Казани откроют фотоизошколу на базе комплекса «Адымнар»

11:57, 16.02.2021
В Казани откроют фотоизошколу на базе комплекса «Адымнар»
Фото: gisu.tatarstan.ru

В Казани планируют открыть фотоизошколу на базе полилингвального комплекса «Адымнар» на улице Бондаренко. Она будет первой в республике.

Ознакомительные занятия с учениками начнутся уже в субботу, 20 февраля. Учить основам живописи будут преподаватели Союза художников, сообщает пресс-служба Минобрнауки РТ.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Ранее казанский полилингвальный комплекс «Адымнар», открытый на базе школы №165, запустил курсы татарского языка для взрослых.

Также в Татарстане стартовал проект по созданию шахматных зон в школах. Одна из них открылась по нацпроекту «Образование» в Лаишевской школе №2 имени Героя Советского Союза Бориса Кузнецова.

Татьяна Леухина
ОбществоОбразование Татарстан
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