В Казани откроют фотоизошколу на базе комплекса «Адымнар»

В Казани планируют открыть фотоизошколу на базе полилингвального комплекса «Адымнар» на улице Бондаренко. Она будет первой в республике.

Ознакомительные занятия с учениками начнутся уже в субботу, 20 февраля. Учить основам живописи будут преподаватели Союза художников, сообщает пресс-служба Минобрнауки РТ.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Ранее казанский полилингвальный комплекс «Адымнар», открытый на базе школы №165, запустил курсы татарского языка для взрослых.

Также в Татарстане стартовал проект по созданию шахматных зон в школах. Одна из них открылась по нацпроекту «Образование» в Лаишевской школе №2 имени Героя Советского Союза Бориса Кузнецова.

Татьяна Леухина