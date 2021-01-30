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В Татарстане запустили проект по созданию шахматных зон в школах

04:28, 30.01.2021
В Татарстане запустили проект по созданию шахматных зон в школах
Фото: pixabay.com

В Татарстане стартовал проект по созданию шахматных зон в школах: накануне одна из них открылась по нацпроекту «Образование» в Лаишевской школе №2 имени Героя Советского Союза Бориса Кузнецова.

Цель проекта — сформировать условия для личностного и интеллектуального развития школьников и организовать для них содержательный досуг, сообщает пресс-служба Госсовета РТ.

К началу следующего учебного года все школы Татарстана планируется обеспечить шахматными комплектами, включающими в себя стол, стулья, шахматы и шахматные часы. На сегодняшний день они отсутствуют в 912 из 1 321 образовательной организации.

Ранее глава Минобрнауки РТ Ильсур Хадиуллин рассказал о росте интереса школьников к шахматам с открытием «шахматных зон» в школах. Он отметил, что в рамках нацпроекта «Образование» такие зоны появились в 132 школах Татарстана.

Татьяна Демина
ОбществоОбразование Татарстан
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