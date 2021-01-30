В Татарстане запустили проект по созданию шахматных зон в школах

В Татарстане стартовал проект по созданию шахматных зон в школах: накануне одна из них открылась по нацпроекту «Образование» в Лаишевской школе №2 имени Героя Советского Союза Бориса Кузнецова.

Цель проекта — сформировать условия для личностного и интеллектуального развития школьников и организовать для них содержательный досуг, сообщает пресс-служба Госсовета РТ.

К началу следующего учебного года все школы Татарстана планируется обеспечить шахматными комплектами, включающими в себя стол, стулья, шахматы и шахматные часы. На сегодняшний день они отсутствуют в 912 из 1 321 образовательной организации.

Ранее глава Минобрнауки РТ Ильсур Хадиуллин рассказал о росте интереса школьников к шахматам с открытием «шахматных зон» в школах. Он отметил, что в рамках нацпроекта «Образование» такие зоны появились в 132 школах Татарстана.



Татьяна Демина