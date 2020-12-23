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Казанский полилингвальный комплекс «Адымнар» запустил бесплатные курсы татарского языка — видео

21:34, 23.12.2020 1
Казанский полилингвальный комплекс «Адымнар» запустил бесплатные курсы татарского языка — видео
Фото: скриншот

Казанский полилингвальный комплекс «Адымнар», открытый на базе школы №165, запустил курсы татарского языка для взрослых. Они будут бесплатными для всех горожан, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Посещают курсы учителя и родители школьников. Руководство надеется привлечь побольше родителей призналась руководитель билингвального комплекса «Адымнар-Казань» Татьяна Давыдова.

Учителя уже работают над отдельным методическим пособием для курсов.

ОбществоОбразование Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 21:51
    Здорово. Ещё бы сразу написали, как записаться
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