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Минобороны опубликовало видео первого полета Ту-160М над Казанью

20:45, 06.02.2020
Минобороны опубликовало видео первого полета Ту-160М над Казанью
Фото: скриншот

Министерство обороны РФ опубликовало видеозапись первого полета глубоко модернизированного стратегического бомбардировщика Ту-160М «Игорь Сикорский».

Напомним, 2 февраля первый глубоко модернизированный строевой стратегический ракетоносец Ту-160М впервые поднялся в воздух. Испытания прошли на аэродроме Казанского авиационного завода имени С.П. Горбунова — филиала ПАО «Туполев». По информации конструкторского бюро, он проходил на высоте 1 500 метров и длился 34 минуты. Самолет пилотировал экипаж под руководством летчика-испытателя Казанского авиационного завода Анри Наскидянца.

Выполнивший этот полет Ту-160М был создан на базе строевого бомбардировщика Ту-160 «Игорь Сикорский» (бортовой номер 14 «красный»).

ПромышленностьОПК Татарстан
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