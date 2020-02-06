Минобороны опубликовало видео первого полета Ту-160М над Казанью

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Министерство обороны РФ опубликовало видеозапись первого полета глубоко модернизированного стратегического бомбардировщика Ту-160М «Игорь Сикорский».



Напомним, 2 февраля первый глубоко модернизированный строевой стратегический ракетоносец Ту-160М впервые поднялся в воздух. Испытания прошли на аэродроме Казанского авиационного завода имени С.П. Горбунова — филиала ПАО «Туполев». По информации конструкторского бюро, он проходил на высоте 1 500 метров и длился 34 минуты. Самолет пилотировал экипаж под руководством летчика-испытателя Казанского авиационного завода Анри Наскидянца.



Выполнивший этот полет Ту-160М был создан на базе строевого бомбардировщика Ту-160 «Игорь Сикорский» (бортовой номер 14 «красный»).