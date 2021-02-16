В Татарстане появится производство пластика из пшеницы

В Казани завершили пуско-наладочные работы на предприятии «CLEAPL» , где планируется начать производство биоразлагаемых трубочек. После использования такую трубочку можно будет съесть.

Их будут производить из пшеничной муки, получаемой с мукомольных предприятий. В Минсельхозпродовольствия РТ уточнили, что в Татарстане производится порядка 200 тыс. тонн пшеничной и ржаной муки в год. Этого должно хватить для бесперебойной работы производства.

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Соучредитель предприятия, кандидат технических наук Иван Захаров рассказал: чтобы наладить производство биоразлагаемых стаканчиков, нужен $1 млн инвестиций. Но заказ на 1,8 млн стаканов в месяц уже есть, передает его слова пресс-служба Минсельхозпродовольствия республики.

Вчера на «деловом понедельнике» в мэрии Казани сообщили, что на месте мусорного полигона в Самосырово построят первую в Татарстане газоэлектростанцию с тремя газопоршневыми установками мощностью 1,5 мВт.



Татьяна Леухина