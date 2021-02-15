В Казани возле Самосыровской свалки появится первая в Татарстане газовая электростанция

В Казани на месте мусорного полигона построят первую в Татарстане газоэлектростанцию с тремя газопоршневыми установками мощностью 1,5 мВт. Она будет производить электроэнергию из газа, образующегося в процессе разложения отходов, сообщил сегодня на совещании в мэрии заместитель руководителя исполкома Казани Искандер Гиниятуллин.

В прошлом году с высадкой более 10 тыс. зеленых насаждений Самосыровская свалка превратилась в Самосыровский холм. Теперь в 50 метрах от него находится закрытый мусорный полигон.

В начале прошлого года в Казани провели конкурс на подготовку сметной документации на рекультивацию полигона ТКО на 11,8 млн рублей, победителем которого стала компания «СК проект», осуществили инженерные изыскания, а затем рекультивировали полигон.

Фото: Максим Платонов (архив)

На объекте проектируют станцию. Гиниятуллин отметил, что Минприроды России одобрило предварительную заявку на включение полигона в федеральную программу «Чистая страна» национального проекта «Экология».

Ранее «Реальное время» выяснило, что в Казани по жалобе в антимонопольную службу приостановили торги на разработку проекта рекультивации Самосыровского полигона — соседней с Самосыровской свалкой территории.

