Карацев обыграл Димитрова и вышел в полуфинал Australian Open

Российский теннисист Аслан Карацев в четырех сетах обыграл болгарина Григора Димитрова в четвертьфинале турнира Australian Open.

Россиянин уступил в первой партии, а в итоге выиграл со счетом 2:6, 6:4, 6:1, 6:2. По ходу третьего сета болгарин получил травму, но смог продолжить встречу после вызова на корт физиотерапевта.

The magical run continues to the final 4 for @AsKaratsev #AusOpen | #AO2021 pic.twitter.com/He3FRsFyMt