Карацев обыграл Димитрова и вышел в полуфинал Australian Open
Российский теннисист Аслан Карацев в четырех сетах обыграл болгарина Григора Димитрова в четвертьфинале турнира Australian Open.
Россиянин уступил в первой партии, а в итоге выиграл со счетом 2:6, 6:4, 6:1, 6:2. По ходу третьего сета болгарин получил травму, но смог продолжить встречу после вызова на корт физиотерапевта.
The magical run continues to the final 4 for @AsKaratsev #AusOpen | #AO2021 pic.twitter.com/He3FRsFyMt— #AusOpen (@AustralianOpen) February 16, 2021
В полуфинале Карацев встретится с победителем пары Новак Джокович — Александр Зверев. Российский теннисист впервые в карьере пробился на такую высокую стадию на турнирах «Большого шлема».
Напомним, что в другом четвертьфинальном поединке сыграют россияне Даниил Медведев и Андрей Рублев, один из которых точно окажется в полуфинале.
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