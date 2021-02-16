Карацев обыграл Димитрова и вышел в полуфинал Australian Open

Российский теннисист Аслан Карацев в четырех сетах обыграл болгарина Григора Димитрова в четвертьфинале турнира Australian Open.

Россиянин уступил в первой партии, а в итоге выиграл со счетом 2:6, 6:4, 6:1, 6:2. По ходу третьего сета болгарин получил травму, но смог продолжить встречу после вызова на корт физиотерапевта.

В полуфинале Карацев встретится с победителем пары Новак Джокович — Александр Зверев. Российский теннисист впервые в карьере пробился на такую высокую стадию на турнирах «Большого шлема».

Напомним, что в другом четвертьфинальном поединке сыграют россияне Даниил Медведев и Андрей Рублев, один из которых точно окажется в полуфинале.