Медведев сыграет с Рублевым в четвертьфинале Australian Open

Российские теннисисты Даниил Медведев и Андрей Рублев сыграют между собой в четвертьфинале турнира Australian Open. Победитель выйдет в полуфинал соревнований.

Даниил Медведев в четвертом раунде турнира обыграл американца Маккензи Макдональда (6:4, 6:2, 6:3) и впервые в карьере вышел в четвертьфинал Australian Open.

«Это волнующий момент — впервые оказаться в четвертьфинале Australian Open, это большое достижение для меня. Я все время хочу большего, но будем идти к этому шаг за шагом», — прокомментировал свою победу Медведев.

.@DaniilMedwed only needed 1hr and 29mins against Mackenzie McDonald to stroll into the quarterfinals 6-4 6-2 6-3



He becomes the 2nd Russian through to the final 8 with Rublev looking to make it 3/3 next up