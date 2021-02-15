Путин назначил нового судью Советского райсуда Казани
В Татарстане новым судьей Советского районного суда Казани назначена Ирина Сухова. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.
Напомним, в начале января Путин подписал указ о назначении в республике четырех судей: судьей Арбитражного суда Татарстана назначен Станислав Алексеев, председателем Высокогорского суда стал Раис Гаязов, судьей Набережночелнинского городского суда назначен Альфинур Гимазетдинов, Лилия Хуснетдинова стала судьей Елабужского городского суда.
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