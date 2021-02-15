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Путин назначил нового судью Советского райсуда Казани

22:57, 15.02.2021
Путин назначил нового судью Советского райсуда Казани
Фото: Ринат Назметдинов

В Татарстане новым судьей Советского районного суда Казани назначена Ирина Сухова. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Напомним, в начале января Путин подписал указ о назначении в республике четырех судей: судьей Арбитражного суда Татарстана назначен Станислав Алексеев, председателем Высокогорского суда стал Раис Гаязов, судьей Набережночелнинского городского суда назначен Альфинур Гимазетдинов, Лилия Хуснетдинова стала судьей Елабужского городского суда.

Татьяна Демина
Общество Татарстан
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