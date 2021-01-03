Владимир Путин назначил четырех судей в Татарстане
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении в Татарстане четырех судей. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Судьей Арбитражного суда Татарстана назначен Станислав Алексеев. Председателем Высокогорского суда стал Раис Гаязов.
Судьей Набережночелнинского городского суда назначен Альфинур Гимазетдинов. Лилия Хуснетдинова стала судьей Елабужского городского суда.
Ранее Владимир Путин назначил заместителя председателя Кировского суда Казани.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым