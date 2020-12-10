Путин назначил заместителя председателя Кировского суда Казани
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении судей федеральных судов. В частности, одного и в казанском суде.
Заместителем председателя Кировского районного суда Казани стала Дина Сибгатуллина. Она уже занимала должность судьи в этом суде.
В ноябре Путин назначил председателя Елабужского городского суда, судью Бугульминского городского суда и судью Арбитражного суда РТ.
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