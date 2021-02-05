В Набережных Челнах уменьшилось количество больных с пневмонией

Фото: realnoevremya

В Набережных Челнах количество больных с пневмонией уменьшилось. Об этом заявила заместитель начальника горздрава Айгуль Бурганова.

В феврале Минздрав планирует перепрофилировать горбольницу №5. Сейчас в городе активно идет вакцинация от коронавируса. Накануне в Челны прибыла партия в 6 тысяч доз препарата, вакцину направили во все взрослые поликлиники города. Также медучреждения закупили морозильное оборудование для хранения вакцин, термосумками и хладоэлементами для выездных бригад, передает Chelny-biz.ru.

Фото: Минздрав РФ

В Набережных Челнах вакцинацию от коронавируса прошли более 1,3 тыс. человек. На КАМАЗе планируется прививать от коронавируса около 100—110 сотрудников в день. Там вакцинация сотрудников стартовала 3 февраля. На предприятии планируют привить от коронавируса 3,5 тыс. сотрудников.

На сегодняшний день прививку от коронавируса сделали 15 392 татарстанца. Два укола получили 2 892 человека.



Ольга Плешкова