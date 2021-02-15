В Татарстане зарегистрировали 70 новых случаев COVID-19

В Татарстане за минувшие сутки зарегистрировали 70 новых случаев коронавируса, все контактные. Всего в республике зафиксировано 17 237 случаев COVID-19.

29 человек госпитализировано, 41 получает лечение на дому. 27 новых случаев выявили в Казани, 13 — в Набережных Челнах, 4 — в Азнакаевском и Бугульминском районах, 3 — в Зеленодольском, Нурлатском районах. По два случая зарегистрировали в Нижнекамском, Тетюшском районах, в Аксубаевском, Алексеевском, Альметьевском, Атнинском, Бавлинском, Буинском, Верхнеуслонском, Елабужском, Кукморском, Лениногорском, Тукаевском и Ютазинском по одному.

Выздоровело 9 пациентов с коронавирусом за сутки, за весь период — 13 704 татарстанца.



Фото: realnoevremya.ru

Вчера подтвердились еще две смерти от инфекции. Всего в Татарстане от коронавируса умерли 299 человек.

В России за минувшие сутки зарегистрировали 14 207 заболевших. Число выявленных случаев увеличилось до 4 086 090.

Подробнее о ситуации с коронавирусом в Татарстане, России и мире — в подборке «Реального времени».

Татьяна Леухина