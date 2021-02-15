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В Татарстане провакцинировано от коронавируса более 43,6 тысячи человек

11:28, 15.02.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане провакцинировано от коронавируса более 43,6 тысячи человек
Фото: pixhere.com

По данным на 15 февраля, в Татарстане от коронавируса провакцинировано 43 694 человека. За сутки прирост составил 592 человека, из них вторую дозу получили 8 839 человек. Об этом сообщает республиканский оперштаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Фото: realnoevremya.ru

Записаться на вакцинацию можно пятью способами:

  1. Единый портал госуслуг РФ (ЕПГУ);
  2. портал государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан;
  3. единый номер 122;
  4. при обращении в МФЦ;
  5. при обращении по контактным телефонам в поликлинику.

Вчера сообщалось, что в Татарстане за сутки прививку от коронавируса сделали более 2 тысяч человек.

Маргарита Головатенко
ОбществоМедицина Татарстан
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