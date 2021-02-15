В Татарстане провакцинировано от коронавируса более 43,6 тысячи человек
По данным на 15 февраля, в Татарстане от коронавируса провакцинировано 43 694 человека. За сутки прирост составил 592 человека, из них вторую дозу получили 8 839 человек. Об этом сообщает республиканский оперштаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.
Записаться на вакцинацию можно пятью способами:
- Единый портал госуслуг РФ (ЕПГУ);
- портал государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан;
- единый номер 122;
- при обращении в МФЦ;
- при обращении по контактным телефонам в поликлинику.
Вчера сообщалось, что в Татарстане за сутки прививку от коронавируса сделали более 2 тысяч человек.
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