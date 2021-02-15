В Татарстане провакцинировано от коронавируса более 43,6 тысячи человек

По данным на 15 февраля, в Татарстане от коронавируса провакцинировано 43 694 человека. За сутки прирост составил 592 человека, из них вторую дозу получили 8 839 человек. Об этом сообщает республиканский оперштаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.



Фото: realnoevremya.ru

Записаться на вакцинацию можно пятью способами:

Единый портал госуслуг РФ (ЕПГУ); портал государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан; единый номер 122; при обращении в МФЦ; при обращении по контактным телефонам в поликлинику.

Вчера сообщалось, что в Татарстане за сутки прививку от коронавируса сделали более 2 тысяч человек.

Маргарита Головатенко