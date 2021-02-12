588 000 подержанных авто продано в России за месяц — это много или мало?

В 2020 году спрос на автомобили с пробегом в России побил рекорды: в октябре на вторичном рынке было продано 588 тысяч машин. Это, как рассказывает представитель площадки по продаже машин «Авто.ру» Валентина Ананьева, стало наибольшим показателем за последние пять лет. Она связывает высокий спрос с дефицитом и подорожанием новых машин.

Дорожают, впрочем, и подержанные авто — только за январь 2021 года средняя цена на б/у автомобиль в России выросла на 6%, по итогам 2020 года — на 7%. Эксперты «Авито.Авто» отмечают, что сейчас владельцам автомобилей с небольшим пробегом иногда удается продать машину дороже, чем они ее покупали.

Фото: realnoevremya.ru

По итогам прошлого года топ-5 автомобилей на вторичном рынке, по данным «Авто.ру», выглядел так:

Lada Granta;

Ford Focus;

Lada Priora;

Lada 2114;

Трехдверная Lada 4x4.

588 тысяч подержанных машин — это:

— больше, чем автопарк всей Казани. При показателе в 355,5 автомобиля на тысячу жителей и численности населения города в 1,255 млн человек автопарк Казани составляет чуть более 446,8 тысячи авто;

— почти половина всех легковых автомобилей в Татарстане — по подсчетам аналитической службы «Реального времени», на начало 2020 года в республике было зарегистрировано 1,25 млн легковых авто;

— в полтора раза больше общего объема продаж АвтоВАЗа в 2019 году. Тогда российский автогигант нарастил продажи на 1% и реализовал 362 356 автомобилей, итоги 2020 года АвтоВАЗ еще не подводил;

— В полтора раза больше, чем число автомобилей в официальных таксопарках России в начале 2020 года. По оценке «ВТБ-Лизинга», на тот момент в таксопарках было примерно 400 авто. Однако генеральный директор компании Дмитрий Инвантер прогнозировал, что к 2025 году российский рынок такси вырастет на 75% и число авто в таксопарках достигнет 700 000;

— примерно на столько машин будет увеличиваться автопарк Москвы каждые три года. По прогнозам московского мэра Сергея Собянина, каждые пять лет автопарк столицы пополняется миллионом автомобилей;

— почти половина продаж самой популярной в мире марки — Toyota Corolla — за минувший год. В 2020 году, как и годом ранее, эта марка стала самой продаваемой машиной в мире — продано было 1 134 262 таких авто;

— объем мировых продаж новых электромобилей Tesla в 2020 году.

Александр Артемьев