Эксперты спрогнозировали появление 10-балльных пробок в Казани через пять лет

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По итогам 2019 года уровень автомобилизации в Казани составил 355,5 автомобиля на тысячу жителей. По сравнению с 2005 годом данный показатель вырос в три раза, когда он составлял 137 машин на тысячу жителей. Об этом в ходе отчета по итогам года мэру Казани Ильсуру Метшину сообщил заместитель руководителя исполкома Казани Ильдар Шакиров.

Согласно анализу Научно-исследовательского института автомобильного транспорта (НИИАТ), уровень автомобилизации более 350 автомобилей на тысячу жителей приводит к регулярным 8- и 9-балльным пробкам на дорогах мегаполисов. Уровень в 400 автомобилей может привести к 10-балльным пробкам, в Казани данный показатель, по прогнозам экспертов, может быть достигнут через пять лет, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Ранее ученые из Санкт-Петербурга Александр Крылатов и Виктор Захаров предложили использовать математические алгоритмы для борьбы с пробками в крупнейших городах России.