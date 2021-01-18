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Инфляция в Татарстане за 2020 год составила 4,8%

15:33, 18.01.2021
Инфляция в Татарстане за 2020 год составила 4,8%
Фото: realnoevremya.ru / Илья Репин

По итогам декабря 2020 года инфляция в Татарстане составила 0,9%, с января по декабрь — 4,8%. Об этом говорится в материалах Татарстанстата.

Цены на продукты в декабре выросли по сравнению с предыдущим месяцем на 1,8%. За 2020 год рост цен составил 7,1%. Непродовольственные товары за декабрь 2020 года подорожали на 0,5%, за год — на 4,9%.

Стоимость услуг в Татарстане в декабре выросла на 0,3%, за год — на 1,8%.

Ранее кабмин разработал комплекс мер, которые должны зафиксировать цены на самые необходимые товары. Однако «Реальное время» разобралось, почему в России невозможно сдержать продовольственную инфляцию.

ОбществоБизнесРозничная торговля Татарстан
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