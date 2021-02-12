В Татарстане самый низкий показатель заболеваемости туберкулезом зафиксирован в Нижнекамске
В Татарстане самый низкий показатель заболеваемости туберкулезом зафиксирован в Нижнекамске — 20,3 случая на 100 тыс. населения. По сравнению с 2019 годом он снизился на 18,8%.
В прошлом году в Нижнекамске зарегистрировали 56 случаев заболевания туберкулезом, в том числе у двух несовершеннолетних.
В 2020 году в нижнекамском противотуберкулезном диспансере флюорографический осмотр прошли 144 719 жителей района, из них 8 тысяч — жители сельских поселений, сообщается на официальном сайте муниципалитета.
В результате обследования помимо туберкулеза у жителей Нижнекамского района выявили и другие заболевания. Так, у 51 человека обнаружили онкологию, у 597 — сердечно-сосудистые заболевания. Неспецифические заболевания органов грудной клетки выявили у 1 414 нижнекамцев.
Напомним, в управлении Роспотребнадзора по Татарстану сообщили, что меры профилактики от коронавируса снизили в республике заболеваемость заразными инфекциями, в том числе туберкулезом.
Ранее академик РАН Виталий Зверев заявил, что России нужна новая вакцина от туберкулеза.
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