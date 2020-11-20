Академик РАН заявил, что России нужна новая вакцина от туберкулеза

Фото: Фото Геннадия Аносова / gazetaschk.ru

Научный руководитель НИИ вакцин и сывороток им. И.И. Мечникова, академик РАН Виталий Зверев заявил, что России нужны новые вакцины от туберкулеза.

По мнению ученого, Россия отстает от западных стран в разработке вакцин от гриппа и туберкулеза. Прививка БЦЖ не работает достаточно хорошо, уверяет Зверев.

Фото: amae74.ru

«Во-первых, у нас до сих пор в календаре нет вакцины против ветрянки, нет профилактики ротавирусной инфекции, нет специфической профилактики и лечения папилломавирусной инфекции. Нет, и это то, что нужно обязательно делать, современной вакцины против туберкулеза, потому что мы должны понимать, что БЦЖ не работает в последнее время достаточно хорошо, потому что растет число инфицированных», — передает слова Зверева ТАСС.

Ранее американские ученые предупредили, что многие бактериальные инфекции, например, штаммы гонореи, туберкулеза и сальмонеллы, из-за слишком частого использования антибиотиков стало очень сложно, а иногда и невозможно лечить.



Ольга Плешкова