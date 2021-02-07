Подрядчики начали укладку труб для «Северного потока — 2» в водах Дании

Российское судно «Фортуна» приступило к укладке труб «Северного потока — 2» в территориальных водах Дании. Специалистам осталось проложить 148 км газопровода.

«Судно-трубоукладчик «Фортуна», 24 января начавшее работы по возобновлению строительства газопровода «Северный поток — 2», успешно провело морские испытания и сегодня приступило к трубоукладке в водах Дании», — приводит ТАСС цитату из сообщения оператора проекта Nord Stream 2 AG.

Источник: скриншот / nord-stream2.com

Как отмечает RT, федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц поддержал позицию властей ФРГ по поводу «Северного потока — 2», назвав строящийся газопровод «европейским проектом», который отвечает интересам многих стран ЕС.

Напомним, что разговоры об ограничениях или санкциях в отношении строительства газопровода усилились после задержания оппозиционера Алексея Навального, вернувшегося в Россию после лечения в Германии.