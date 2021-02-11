Синоптики предупредили татарстанцев о сильной гололедице на дорогах в пятницу

Синоптики Гидрометцентра РТ предупредили татарстанцев об ухудшении погодных условий в пятницу, 12 февраля. Прогноз опубликован на сайте организации.

Завтра днем на территории Татарстана и в Казани местами ожидаются гололед, на дорогах сильная гололедица.

Также днем прогнозируется мокрый снег и до -4... -9 градусов.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Вчера Гидрометцентр РТ рассказал татарстанцам о погоде в ближайшие дни. По данным синоптиков, в республике потеплеет до +3°С, но уже в понедельник дневные температуры опустятся до -21°С.

На прошлой неделе профессор кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ Юрий Переведенцев спрогнозировал период холодов в республике с 6 по 11 февраля. При этом февраль ожидается выше климатической нормы на один градус.

Татьяна Леухина