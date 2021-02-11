66,6 миллиарда рублей долгов за электричество — это много или мало?

Задолженность россиян по платежам за электроэнергию резко выросла по итогам 2020 года и составила 66,6 млрд рублей, подсчитали в Центре финансовых расчетов (ЦФР, структура «Совета рынка» — регулятора энергорынков). По сравнению с итогами 2019 года этот показатель возрос сразу на 12 млрд рублей.

Такой рост задолженности является рекордным с 2012 года: для сравнения, в 2019 году прирост был около 3 млрд руб., в 2018 году — 6 млрд рублей. А с учетом неплатежей управляющих компаний и ТСЖ общая сумма задолженности может приближаться к 100 млрд рублей, оценивает Ассоциация гарантирующих поставщиков и энергосбытовых компаний. Возникающие кассовые разрывы поставщики покрывают за счет кредитов, передает слова ассоциации «Коммерсант».

Рост задолженности является рекордным с 2012 года: для сравнения, в 2019 году прирост был около 3 млрд руб., в 2018 году — 6 млрд руб. Фото жкдубровка.рф

В качестве причины рекордного роста называется пандемия коронавирусной инфекции и введенный из-за нее с апреля по конец 2020 года мораторий на начисление штрафов за просрочку коммунальных платежей. Из-за того же COVID-19, удаленки и карантина население стало единственной категорией потребителей, увеличившей потребление электроэнергии в 2020 году — примерно на 4,5%.

66,6 млрд рублей — это:

— 893 миллиона долларов США по курсу на 11 февраля;

— 41 521 197 средних месячных платежей россиян за электроэнергию. Среднемесячный платеж за электроэнергию в России в 2019 году составил 1604 рубля, по данным компании АТОЛ;

— 8 325 однокомнатных квартир в центре Казани. В февральском исследовании РБК оценил «однушку» в центре столицы Татарстана в 8 млн рублей;

— 72 солнечные электростанции в Башкирии. Одну такую на 10 мегаватт собираются построить за 925 млн рублей;

— 2,66 бюджета столицы Татарстана. На 2020 год доходы казанского бюджета составили 26,9 млрд рублей;

— 1 570 754 средних зарплаты жителя Казани. В июле — сентябре 2020 года среднемесячная зарплата после вычета подоходного налога в столице Татарстана, как утверждает FinExpertiza, составляла 42,4 тысячи рублей;



— 65% от средств нацпроекта «Жилье и городская среда» на 2021 год. В целом по России объем финансирования проекта составит 102,6 млрд рублей;

— 0,3% от госдолга России в 2020 году (20,4 трлн рублей);

— пятая часть списанных долгов стран Африки перед Россией. В 2019 году России простила $20 млрд таких долгов, перерасчет произведен по курсу доллара на сегодня;

— почти что годовая выручка крупнейшего участника рынка электроэнергии Татарстана, АО «Татэнергосбыт», за 2019 год.

Александр Артемьев