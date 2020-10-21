Депутаты Казгордумы утвердили изменения в бюджет

Фото: Денис Гордийко

Депутаты Казгордумы утвердили изменения в бюджет на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов. Доходы и расходы городской казны увеличились на 521 млн рублей за счет дополнительной финансовой помощи правительства республики.

На объекты незавершенного строительства решили направить 494 тыс. рублей — на техническое обследование и разработку проектно-сметной документации надземного пешеходного перехода через Оренбургский тракт в районе РКБ, что увеличит дефицит бюджета на эту же сумму.

Таким образом, объем бюджета Казани на 2020 год по доходам составит 26,921 млрд рублей, по расходам — 28,3 млрд рублей, дефицит — 1,4 млрд рублей, источником покрытия которого являются остатки средств бюджета города и финансовой помощи республики на начало этого года, доложил сегодня во время сессии Казгордумы заместитель руководителя исполкома Радик Шафигуллин.

Ранее в Татарстане обсудили бюджет Татарстана на 2021 год.