Скандальный экс-схиигумен Сергий подарил митрополиту Казанскому и Татарстанскому Кириллу гроб

Фото: Фото: кадр видео из соцсети

Скандально известный бывший схиигумен Сергий попросил передать свой гроб митрополиту Казанскому и Татарстанскому Кириллу. Об этом сообщила адвокат задержанного проповедника Светлана Герасимова.

По данным телеграм-канала «Урал. МБХ медиа», сейчас гроб стоит в Среднеуральском монастыре в келье проповедника.

«Отец Сергий сказал, что так как он отлучен от церкви и лишен возможности отпевания, то попросил передать свой гроб нынешнему митрополиту Казанскому и Татарстанскому Кириллу со словами «Не копай яму ближнему своему — сам в нее попадешь. Помнящий о смерти вовек не согрешит», — цитирует издание Герасимову.

Отец Сергий выступал с отрицанием пандемии коронавируса, проклиная тех, кто закрывал храмы на период карантина. Затем его обвинили в захвате монастыря. Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл (ныне митрополит Казанский и Татарстанский, — прим. ред.) лишил его сана, а затем патриарх Кирилл окончательно отлучил его от церкви.

Фото: кадр видео из соцсети

Из-за отказа пустить епархию на территорию Среднеуральского женского монастыря в дело вмешалась полиция. Отца Сергия дважды штрафовали за возбуждение ненависти и вражды и распространение недостоверной общественно значимой информации. В декабре 2020 года ему предъявили обвинение в склонении к совершению самоубийства несовершеннолетнего.

Ольга Плешкова