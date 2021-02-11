Онищенко объяснил, почему власти Удмуртии и Чечни отменили масочный режим

Бывший главный санитарный врач РФ, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко заявил, что власти Удмуртии и Чечни приняли решение об отмене обязательного масочного режима, ориентируясь на реальную эпидемическую обстановку в их регионах.

По его словам, указанные республики исходили из анализа уровня заболеваемости и числа переболевших коронавирусом жителей. Онищенко также выразил надежду, что власти Удмуртии и Чечни учитывали и сформировавшийся иммунитет к инфекции.

Власти регионов должны постоянно проводить мониторинг эпидемиологической ситуации и принимать решение по ослаблению или усилению противоковидных мер исходя из сложившейся обстановки, заявил он в эфире НСН.

Фото: Максим Платонов

«Нам нужно не ждать милости от коронавируса, а вырабатывать меры по сосуществованию с ним», — констатировал Онищенко. Ранее депутат предложил отменить обязательный масочный режим по всей России.

Напомним, в начале недели глава Удмуртии Александр Бречалов объявил об отмене обязательного масочного режима в республике с 12 февраля. Вчера аналогичное решение принял и глава Чечни Рамзан Кадыров.



Татьяна Демина