За первую неделю февраля в Татарстане выросли траты на книги и упали траты на спорттовары

Фото: Максим Платонов (архив)

«Тинькофф» проанализировал потребительскую активность клиентов из Татарстана. По данным компании, в республике с 1 по 7 февраля спрос на книги вырос на 20%.

Среди выросших категорий также указаны авиа- и железнодорожные билеты (+19% и +16%), бронирование отелей и услуги связи (по +12%).

Больше всего сократились траты на спортивные товары (на 19% за неделю), говорится в исследовании «Тинькофф». Снизились траты на салоны красоты (–16%), товары для дома и ремонта (–14%) и автоуслуги (–13%).

Фото: Максим Платонов (архив)

В исследовании отмечается, что потребительская активность жителей Татарстана выросла за неделю на 23% в годовом сравнении. В то же время, траты стали менее разнообразными по структуре.

Исследование проводится на основе информации о финансовых операциях клиентов в онлайне и офлайне экосистемы «Тинькофф».

Ранее опрос показал, что только 30% жителей Татарстана хватает зарплаты на все основные нужды. Денег на ключевые потребности чаще всего хватает сотрудникам банков, IT-специалистам и строителям.

