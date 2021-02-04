Опрос: только треть татарстанцев сообщили, что их зарплаты хватает на все основные нужды

30% жителей Татарстана сообщили, что их зарплаты хватает на все основные нужды. 44% отметили, что хватает с трудом, еще 26% заявили, что их заработка недостаточно. Об этом говорится в результатах опроса соискателей Татарстана, который провела служба исследований hh.ru.



Денег на ключевые потребности чаще всего хватает сотрудникам банков, ИТ-специалистам и строителям, наоборот не хватает - рабочему и административному персоналу, а также представителям транспортной сферы.

40% татарстанцев заявили, что для покрытия основных нужд им не хватает более 20 тысяч рублей в месяц. 23% опрошенных не хватает 15-20 тысяч рублей, остальным - 15 тысяч рублей. Если наблюдается нехватка денег, то татарстанцы чаще всего отказываются от покупки новой одежды и обуви (80%), путешествий и интересного досуга (по 71%), трат на образование (43%), платной медицины и лекарств (37%).

Фото: pixabay.com

Также жители Казани рассказали, какой должна быть зарплата, чтобы чувствовать себя счастливым, — она должна составлять 158 тыс. рублей. И такую работу вполне реально найти — в Татарстане за январь появилось более 300 вакансий, на которых работникам предлагают платить от 180 тысяч рублей в месяц.