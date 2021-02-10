Роспотребнадзор запретил использовать смартфоны в образовательных целях

Личные мобильные телефоны, по новым санитарным правилам, нельзя использовать в образовательных целях. При этом запрет не распространяется на планшеты и ноутбуки, заявила начальник управления санитарного надзора Роспотребнадзора Ирина Шевкун.

— Введены требования к электронным средствам обучения. Введен запрет на использование мобильных средств связи в целях образовательных. Нельзя использовать личные мобильные телефоны для проведения образовательной программы, — приводит «РИА Новости» слова Шевкуновой, сказанные во время общественных слушаний на тему «Новые санитарные правила, принятые Роспотребнадзором, в сфере воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Фото: pexels.com

Ранее заместитель руководителя Роспотребнадзора Ирина Брагина уточнила, что по новым санитарным правилам, вступившим в силу в январе 2021 года, школьники могут приносить еду из дома.

В декабре ученые Института психологии и образования КФУ исследовали влияние цифровых технологий на взаимосвязь развития регуляторных функций и физических навыков у детей в возрасте 5—6 лет.

Татьяна Леухина