Ученые КФУ рассказали, как цифровизация влияет на развитие детей

Ученые Института психологии и образования КФУ исследовали влияние цифровых технологий на взаимосвязь развития регуляторных функций и физических навыков у детей в возрасте 5-6 лет.

Оказалось, что дошкольники с высоким и средним уровнем функциональной физической подготовки делают меньше ошибок при выполнении проб и лучше запоминают месторасположение элементов, сообщает медиапортал КФУ.

Дети, у которых физическая активность из-за использования гаджетов ниже, справляются с заданиями несколько хуже. Всего в исследовании ученые задействовали 576 детей дошкольного возраста из Казани и Москвы.

Фото: Максим Платонов (архив)

Ранее врач-терапевт Олеся Набокова рассказала, что из-за использования смартфонов человек начинает хуже запоминать факты и кратковременную информацию.



Татьяна Демина