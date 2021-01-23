В Роспотребнадзоре рассказали, могут ли дети приносить в школу еду из дома

Фото: Максим Платонов

Новые санитарные правила, вступившие в силу в январе текущего года, не запрещают приносить в школу домашнюю еду. Об этом рассказала заместитель руководителя Роспотребнадзора Ирина Брагина.

«Нарушением санитарных правил это не будет. Родители лучше знают своего ребенка и его вкусовые пристрастия», — передает «Российская газета» слова Брагиной.

«Но есть другой запрет — нельзя из домашних продуктов готовить для всей школы именно в организованном питании», — обратила внимание заместитель руководителя Роспотребнадзора. Она отметила, что вся продукция должна иметь документ о производстве по всем требованиям закона.

Фото: Максим Платонов

Напомним, в Казани во всех школах работает родительский контроль за питанием. Ежедневно представители семей дежурят в школах. В едином чек-листе взрослые оценивают столовые по следующим критериям: наличие меню в обеденном зале, чистота, температура подачи питания, вкусовые качества пищи.



Глава Роспотребнадзора России Анна Попова предложила организовать родительский контроль школьного питания по примеру столицы Татарстана в других учебных заведениях страны.



Татьяна Демина