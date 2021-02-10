В Москве обсудят обустройство нефтегазовых месторождений

В Москве 12—13 февраля состоится технический форум «Обустройство нефтегазовых месторождений 2021», сообщает ИА «Девон».

На мероприятии обсудят современные принципы и технологии обустройства месторождений нефти и газа, в том числе морских, для их эффективной разработки. В планах также подготовка концептуального проекта и рассмотрение методологии создания моделей специального оборудования, в том числе для морской добычи нефти.

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

Напомним, стоимость апрельского фьючерса на нефть марки Brent 8 февраля достигла $60 за баррель впервые с января прошлого года. С начала года нефть прибавила в цене 16%. Подробнее в материале «Реального времени».



Татьяна Демина