Цена на нефть марки Brent достигла $60 за баррель

Стоимость нефти марки Brent 8 февраля достигла $60 за баррель. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные торгов.



Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в апреле увеличились на 1,11% — до $60 за баррель. Мартовские фьючерсы на нефть WTI увеличились на 1,18% — до $57,52 за баррель.

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, 3 февраля цена нефти марки WTI поднималась выше 55$ за баррель впервые с 24 января 2020 года.



Ранее аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявлял, что цены на нефть растут на ожиданиях отмены карантинных мер — котировки реагируют на сообщения о том, что все больше и больше людей прививаются от коронавируса.



Маргарита Головатенко