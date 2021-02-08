Нефть за $60: чего ожидают спекулянты и инвесторы?

Фото: Максим Платонов

На чем растет нефть

Стоимость апрельского фьючерса на нефть марки Brent преодолела отметку $60 за баррель впервые с января прошлого года. Ценник в $60 зафиксирован сегодня на Лондонской бирже около 8.24 мск, после 11.45 мск нефть поднялась до $60,2 за баррель. Такая цена в последний раз отмечалась в январе 2020 года, еще до «коронакризиса». С начала года нефть прибавила в цене 16%.

На данный момент основным фактором роста являются ожидания новых финансовых вливаний в США — на это в разговоре с «Реальным временем» обратил внимание партнер консалтингового агентства RusEnergy Михаил Крутихин.

— От баланса спроса и предложения [цена на нефть] в очень малой степени зависит. Тот фактор, который действует, — это перспектива огромных финансовых вливаний на рынок в Соединенных Штатах и аналогичные вливания в других странах. На волне этих ожиданий и растут цены на нефть, да и в целом на сырьевые товары.

Другим фактором является успешное исполнение сделки в рамках ОПЕК+ — на прошлой неделе ОПЕК отчиталась, что с момента апрельской сделки картель недопоставил на рынок 2,1 млрд баррелей нефти. В конце года участники сделки согласились ужесточить условия сделки по ограничению добычи. Дополнительные обязательства взяла на себя Саудовская Аравия, добровольно снизившая добычу еще на миллион баррелей в сутки (ранее схожее снижение объема добычи страна произвела в середине 2020-го). Россия же, наоборот, сможет немного (на 65 тыс. баррелей в сутки) увеличить добычу.

«ОПЕК+ как регулятор доказала свою эффективность […] Решения ОПЕК+, практически любые решения, приводят к тому, что цены растут, но нелинейно, по схеме «два шага вперед, шаг назад», — комментирует ситуацию замгендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов. Михаил Крутихин при этом добавляет, что в обозримом будущем возможно некоторое повышение квот для участников ОПЕК+.

Также в числе факторов роста СМИ называют высокий спрос со стороны Китая, который не уменьшился, несмотря на новые вспышки коронавируса в стране. В конце прошлой недели агентство Bloomberg сообщало, что в китайские порты направлялось 127 танкеров (максимальное число за полгода), перевозящих в общей сложности более 250 млн баррелей нефти.

Оптимальная цена

— Спрос восстанавливается, может, чуть менее динамично, чем ожидали страны ОПЕК+, но происходит. Тем более что восстановление происходит на фоне ранее озвучивавшихся прогнозов об ограничениях из-за второй волны коронавируса. Но этого не произошло, спрос восстанавливается, динамика низкая, но она есть, — полагает Фролов.

Также Фролов отмечает, что нефть неизбежно будет возвращаться к «оптимальной» цене. В качестве таковой он приводит оценку экспертов РГУ им. Губкина в $70—75 за баррель, исходя из базовых факторов, в том числе непосредственных затрат на добычу, и инвестиционных программ нефтяных компаний (которые, как отмечает Фролов, в ходе 2020 года значительно сократились).

Фролов отмечает еще один любопытный момент сложившейся ситуации на рынке: в последние 12 месяцев нефть российской марки Urals подчас стоила даже дороже марки Brent. «Она оказалась очень востребованной нефтью в условиях дефицита легких и сверхлегких нефтей, которые предлагают США и ряд других игроков».

Александр Артемьев