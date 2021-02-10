Число заболевших коронавирусом россиян превысило 4 миллиона

Впервые с 17 октября в России суточный прирост заболевших коронавирусом оказался меньше 15 тыс. человек. За последние сутки зарегистрировали 14 494 новых случаев COVID-19, сообщает федеральный оперштаб. Всего с начала пандемии коронавирусом заразились 4 012 710 россиян.

Выздоровели за последние сутки в России 22 575 пациентов, что на 8 тыс. человек превышает количество новых заболевших. Общее количество вылечившихся пациентов в России достигло 3 516 461 человек.

Фото: стопокоронавирус.рф

Умерли от коронавируса за сутки 536 человек. Всего с начала пандемии COVID-19 в России зафиксировано 78 134 летальных исхода.



Фото: стопокоронавирус.рф

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Татьяна Демина