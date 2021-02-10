В Татарстане 16% работников сталкивались с кумовством и блатом

Фото: Максим Платонов

В Татарстане 16% сотрудников компаний сталкивались с кумовством и блатом на работе. Такие данные по итогам соцопроса привела служба исследований рекрутингового сервиса HeadHunter.

Такое явление чаще отмечали мужчины, чем женщины (32% против 24%). Также это более характерно для крупных компаний, свыше 1 тыс. сотрудников, чем для мелких (менее 50 сотрудников).

Фото: realnoevremya.ru

Чаще всего кумовство и блат встречаются в производственной, сельскохозяйственной и строительной сферах, а также добывающей отрасли и транспортно-логистической сфере, сообщает «Коммерсантъ».

При этом 62% работодателей считают кумовство и блат категорически неприемлемым явлением в рабочем коллективе.

Ранее эксперты оценили, как скоро потерявшие работу в локдаун смогут вновь трудоустроиться.



Ольга Плешкова