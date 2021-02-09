Челнинский суд оштрафовал Фаузию Байрамову за призывы к сепаратизму на 30 тысяч рублей

В Набережных Челнах суд оштрафовал писательницу Фаузию Байрамову за призывы к сепаратизму. Ей придется заплатить 30 тысяч рублей.

Постановление суда в законную силу не вступило, говорится в сообщении суда.

Полгода назад «бабушку татарского национализма» оштрафовали на 10 тысяч рублей. Решение было принято из-за выступления Байрамовой на митинге в память о защитниках Казани 1552 года, погибших при взятии города Иваном Грозным, прошедшего еще в 2019 году.

Напомним, весной 2020 года Байрамова стала одним из активных критиков сериала «Зулейха открывает глаза», снятого по книге Гузель Яхиной. «Татарская жизнь показана в черном цвете, будто издеваясь, эту грязь смешали с национальными песнями. Этот фильм — ядовитая конфета для обмана татар, пыль в глаза», — писала она.